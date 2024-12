Copa del Rey: Espanyol verslikt zich in vierdeklasser, Januzaj stoot met Las Palmas wel door

Espanyol laat zich verrassen, Januzaj stoot met Las Palmas door

In de 2e ronde van de Copa del Rey heeft Espanyol zich laten verrassen bij vierdeklasser Barbastro. Het werd 2-0 na 2 doelpunten van Barrera.



Espanyol was de enige eersteklasser die niet weet door te stoten. Valladolid had wel verlengingen nodig tegen Avila, maar klaarde uiteindelijk met 2-4 de klus. Ook Januzaj en Las Palmas plaatsten zich voor de volgende ronde. Januzaj viel iets na het uur in.