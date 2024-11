Leider Aalsmeer wint met moeite van hekkensluiter Pelt, achtervolgers Volendam en Bocholt juichen ook

In de Super Handball League heeft Aalsmeer een lastige avond beleefd tegen hekkensluiter Pelt. De leider won uiteindelijk wel met 29-34. Ook achtervolgers Volendam en Bocholt lieten geen steken vallen. De Nederlanders wonnen ruim van Houten, Bocholt was in de derby tegen Pelt met 31-22 te sterk.