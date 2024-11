Max Verstappen toont weer zijn klasse en start met "rallywagen" vanaf poleposition in GP van Qatar

Voor het eerst sinds eind juni in Oostenrijk heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden in de kwalificaties. De Nederlander trok in een spannende strijd voor de poleposition aan het langste eind: hij was 0"055 sneller dan George Russell.

Dat was een onverwachte ommekeer, want Verstappen was in de sprintrace eerder vandaag niet verder gekomen dan de 8e plaats. Na die sprintrace vergeleek hij zijn Red Bull met een rallywagen.

"Dit is te gek", reageerde Verstappen na zijn poleposition. "Eerlijk, dit had ik niet verwacht. Bedankt aan het team om mij nu een goeie auto te geven. We hebben wat kleine dingen veranderd en ik had niet verwacht dat het zo'n verschil zou geven."

Ook de McLarens deden mee in die strijd, maar Lando Norris had in Q3 wat problemen om een perfect rondje neer te zetten en kwam wat snelheid te kort. "Dit is niet wat we gehoopt hadden", gaf Norris toe. "Maar het was het hoogst haalbare."