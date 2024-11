Hartzeer voor Mikaela Shiffrin: in eigen land op weg naar 100e WB-zege, maar val verpest alles

Mikaela Shiffrin leek op weg om voor eigen volk haar 100e zege in een WB-race te boeken, maar ze kwam tijdens de 2e run lelijk ten val. De Amerikaanse werd op een slee afgevoerd. Afwachten of ze zondag in actie kan komen op de slalom.

De 29-jarige Mikaela Shiffrin is een echte skilegende. In maart 2023 werd ze de meest succesvolle skiër door het record van 86 WB-zeges van de Zweedse legende Ingemar Stenmark te verbeteren. Sindsdien bleef Shiffrin winnen.

Na 2 eerdere zeges deze maand kon ze vandaag in de reuzenslalom in Killington (Verenigde Staten) de mijlpaal van 100 zeges bereiken. Het zwaarste leek achter de rug toen Shiffrin de snelste was in de eerste reeks.

Ze begon aan reeks 2 met een voorsprong van 0"32 en tot halverwege de tweede reeks leek er niets aan de hand, maar plots gleed Shiffrin onderuit, raakte ze vol een poort en kwam ze lelijk ten val. Shiffrin was bij bewustzijn toen ze op een slee werd afgevoerd. Het is nog afwachten of ze zondag kan starten in de slalom.

De overwinning ging naar de Zweedse Sara Hector, die overduidelijk schrok toen Shiffrin ten val kwam. "Zo'n crash terwijl ze zo goed bezig was, dat is zo spijtig voor Mikaela", zei Hector. "Het heeft mijn hart gebroken."