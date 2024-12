"Voetbalchampagne met Leandro als grand cru": Trossard blijft furore maken bij Arsenal

Het gaat Leandro Trossard voor de wind in Londen. Dinsdag trof hij nog raak in de Champions League, gisteren blonk onze landgenoot opnieuw uit. Deze keer in de Premier League: met een goal én knappe assist tegen West Ham (2-5) oogstte hij lof op sociale media: "Trossard in de zestien, dat is bingo."