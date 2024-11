Vitesse toont weerbaarheid en heeft in het klassement nu totaal van ... -12 punten

Een lichtpuntje in donkere tijden.



Vitesse heeft in de Nederlandse 2e klasse opnieuw aangeknoopt met de overwinning. Tegen Helmond Sport haalde het een 0-1-achterstand op in de tweede helft en werd het nog 2-1.



Die weerbaarheid is straf. Zeker met de huidige situatie waarin de club zich bevindt in het achterhoofd. Vitesse zit namelijk al lange tijd in de problemen.



Vorig seizoen zakte de club uit Arnhem uit de Eredivisie na een aftrek van 18 punten voor het overtreden van licentieregels en dreigde de proflicentie ingetrokken te worden. Dat gebeurde niet en Vitesse mocht dit seizoen in de tweede klasse aantreden, maar de problemen zijn nog niet gestopt.



Het kreeg dit seizoen al 6 punten in mindering, wat volgens de club een straf was vanuit het verleden. Deze week kwam daar nog een puntenaftrek van maar liefst 18 punten bij.



Volgens de Nederlandse voetbalbond heeft Vitesse over een langere periode niet tijdig en onvolledige financiële rapportages ingediend. Het zou gaan om de jaarstukken van 2022/2023, de prognose, de halfjaarcijfers, de jaarstukken van het afgelopen seizoen en de prognose voor het huidige seizoen.



De voetbalbond sluit ook niet uit dat de proflicentie binnenkort volledig zal ingetrokken worden.



Door de puntenaftrek totaliseerde Vitesse tot voor vandaag een negatief saldo met -15 punten. Na de overwinning vandaag staat de teller van de ploeg van coach John van den Brom op -12.