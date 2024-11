VIDEO: Mooie terugblik op de EK-kwalificatiecampagne van de Red Flames tot nu in 7 minuten

Onze Belgische voetbalvrouwen moeten nog 1 horde nemen om op het EK 2025 in Zwitserland te staan. Wij blikten in de aanloop naar het dubbele barrageduel met Oekraïne de 6 EK-voorrondematchen én de barrage tegen Griekenland alvast in in 7 mooie minuten. Herbeleef de kwalificatiecampagne in woord, beeld en muziek.