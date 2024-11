"Ruud van Nistelrooy moet Leicester in veilig vaarwater brengen"

Officieel is het nog niet, maar Engelse en Nederlandse media weten dat Ruud van Nistelrooy de nieuwe coach wordt van Leicester. De 48-jarige Nederlander volgt Steve Cooper op, die na amper 157 dagen mocht opkrassen bij de nummer 16 in Engeland. Leicester is de club van Wout Faes en Bilal El Khannouss (ex-Genk).

Ruud van Nistelrooy begon het seizoen als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United, maar de geplaagde coach kon na moeilijke maanden zijn vel niet redden.



Daarop schoof Van Nistelrooy, een legende bij United omdat hij er als spits 95 keer scoorde in 150 duels, als T2 door naar de rol van interimcoach.



Hij stond 4 duels aan het roer, goed voor 3 zeges en 1 gelijkspel, maar de nieuwe coach uit Portugal, Ruben Amorim van Sporting Lissabon, koos voor een eigen staf.



Exit Van Nistelrooy, die evenwel in Engeland aan de slag kan blijven. Leicester City rekent op hem om de club uit de gevarenzone te laten klimmen, weten onder meer BBC Sport en VI.



Van Nistelrooy kent Leicester alvast en zal ook wel weten waar de pijnpunten liggen. Tijdens zijn korte interimverblijf behaalde hij 2 zeges tegen Leicester: 5-2 op 30 oktober in de Carabao Cup en 3-0 op 10 november in de Premier League.



Leicester begon het seizoen met Cooper, die de naar Chelsea vertrokken Enzo Maresca verving. Cooper won 2 van 12 competitieduels.



Voor Van Nistelrooy is het nog maar de 2e job als hoofdcoach. In 2022-2023 voerde hij PSV aan, waarmee hij de Nederlandse beker won.