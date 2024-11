"Ben ik tevreden? Moeilijke vraag": Anderlecht toont ook in Europa hoogvorm, maar blijft op honger zitten

Dat zelfs een gelijkspel tegen Porto niet op enthousiasme wordt onthaald, zegt alles over de mindset van Anderlecht de jongste weken. Paars-wit liet ook op het Europese toneel de hoogvorm zien. "We hebben anderzijds veel weerbaarheid getoond", schippert David Hubert tussen tevredenheid en teleurstelling.

"We zijn Anderlecht. We willen alles winnen en overal succesvol zijn. Dat gaat gepaard met er elke dag keihard voor gaan. De wil en de honger worden groter, dat resulteert in goede prestaties", besluit de coach, die op zijn honger blijft zitten met één punt.

"We begonnen met de juiste ingesteldheid - getuige de offside goal van Dolberg. De penalty aan de overkant was dan weer ongelukkig en licht. Dat hoort bij voetbal."

We hebben laten zien dat Anderlecht meer is dan enkel mooi voetbal.

Thomas Foket staat zijn coach bij.

"We hebben laten zien dat Anderlecht meer is dan enkel mooi voetbal. We hebben één hechte ploeg gezien. We wilden tot het einde ons hoofd ervoor leggen."



"Je komt op 1-1 en je voelt het vuur in het stadion. De supporters stonden achter ons, dan moest hij maar eens goed vallen. We kregen een opdoffer, maar kwamen wel goed terug."

"Onze balans is voorlopig heel positief, maar we moeten rustig blijven. Momenteel kopen we nog niets", blijft de rechtsachter voorzichtig over de overwinteringskansen in Europa.