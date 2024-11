Van Patro Eisden naar boeman Manchester City: Anis Hadj Moussa schrijft verder aan zijn sprookjesverhaal

wo 27 november 2024 11:42

Hij was gisteren één van de doelpuntenmakers bij Feyenoord die zo voor de geweldige comeback zorgden tegen Manchester City. Bij het grote publiek doet de naam Anis Hadj Moussa misschien geen belletje rinkelen, maar de Algerijn speelde de vorige 2 seizoenen wel in België: bij Patro Eisden en Olympic Charleroi. Dit is zijn opmerkelijke verhaal.

Sproookjesverhalen, wie smult daar niet van?



Niemand die gisteren ook nog maar dacht dat Manchester City zijn 3-0-voorsprong alsnog zou weggeven tegen Feyenoord. Maar toch gebeurde het ondenkbare. In het laatste kwartier kwam Feyenoord nog op gelijke hoogte, mede dankzij Anis Hadj Moussa.



De 22-jarige Algerijn, geboren in Parijs, luidde de ommekeer in met de 3-1. Het bezorgde Feyenoord nieuwe hoop en toverde hoogstwaarschijnlijk bij alle supporters van Patro Eisden een lach op hun gezicht.



Hadj Moussa speelde vorig seizoen namelijk nog voor de club uit de Challenger Pro League. Patro haalde de Algerijnse international zelfs nog uit een divisie lager. Bij Olympic Charleroi maakte Hadj Moussa 8 doelpunten in 1e Nationale.



De winger werd bij Patro meteen in de ploeg gedropt, maar pas vanaf speeldag 10 kon hij coach Stijn Stijnen helemaal overtuigen om hem vast in de basis te laten starten. Met 1 doelpunt en 2 assists had Hadj Moussa geen geweldige statistieken, maar Vitesse besloot op het einde van de wintermercato wel om hem voor de rest van het seizoen te huren.



Anis Hadj Moussa scoorde in de Beker tegen Gent.

Ook daar wist het jeugdproduct van Lens met 1 doelpunt en 2 assists niet helemaal te overtuigen, maar Feyenoord waagde zijn kans en legde Hadj Moussa vast voor een transfersom van 1,8 miljoen euro.



Bij de Nederlandse topclub, momenteel 4e in de Eredivisie, moest Hadj Moussa het vooral hebben van invalbeurten. Dat was ook het geval tegen RB Salzburg in de Champions League. Bij de rust mocht hij invallen en scoorde hij nog een late aansluitingstreffer. Die mocht niet baten, want Feyenoord verloor alsnog met 1-3.



Op een jaar tijd van de Belgische tweede klasse naar scoren in de Champions League. Veel mooier kan het bijna niet worden. Maar voor Hadj Moussa wel.



Want dat doelpunt betekende voor Hadj Moussa het begin van een reeks basisplaatsen. De afgelopen 2 wedstrijden in de Eredivisie stond hij aan de aftrap en hij beschaamde het vertrouwen van coach Brian Priske allerminst. Met doelpunten tegen Almere City en Heerenveen bewees hij zijn waarde.



Hij verdient alle credits. Brian Priske