De marathon van Valencia is de marathon voor Valencia geworden

wo 27 november 2024 16:25

De marathon van Valencia begint en eindigt in de Stad van de Kunsten en Wetenschap.

Zondag staan meer dan 35.000 lopers aan de start van de marathon in Valencia. Voormalig basketbalinternational Sam Van Rossom en sportcoach Christophe Roosen zijn twee van de 1.535 Belgische deelnemers. In onze podcast Sporza Daily vertellen ze over de magie van de Spaanse marathon, die ondanks de overstromingen in de regio toch kan doorgaan.

Populaire stad en razendsnel parcours

Voor Christophe Roosen wordt het al zijn 7e deelname aan de marathon van Valencia.

"Ik heb de wedstrijd zien evolueren van 17.000 tot 35.000 deelnemers", vertelt de sportcoach, die naast zichzelf zondag bijna 400 atleten aan de start heeft staan. Dat de marathon het bordje uitverkocht mag uithangen, heeft volgens Roose verschillende verklaringen.

"Voor ons Belgen staat Valencia bekend als een leuke citytrip, met heerlijke tapasbars", lacht hij.

"En in het weekend van de marathon ademt de stad sport. Valencia leeft dan voor de marathon, dat is toch wat anders dan in grootsteden als Madrid, Barcelona of Parijs", merkt Roosen.

Ik denk dat we nog geen 75 hoogtemeters maken over 42 kilometer. In dat opzicht vergt Valencia - tussen aanhalingstekens - minder inspanningen. Christophe Roosen

Het milde en dus ideale loopweer - zondag geeft het kwik er 18 graden Celsius aan - maakt de marathon ook populair. Net als het vlakke en pijlsnelle parcours. "Ik denk dat we nog geen 75 hoogtemeters maken over 42 kilometer. In dat opzicht vergt Valencia - tussen aanhalingstekens - minder inspanningen", legt Roosen uit. Het maakt Valencia uitermate geschikt voor persoonlijke en internationale toptijden. Roosen: "De betreurde wereldrecordhouder Kelvin Kiptum liep in Valencia zijn eerste marathon meteen in 2 uur, 1 minuut en 53 seconden, wat toen erg dicht in de buurt kwam van het wereldrecord."

Twee jaar geleden liep Kelvin Kiptum zaliger het parcoursrecord in zijn allereerste marathon.

De allereerste marathon voor local Sam Van Rossom

Sam Van Rossom loopt dit jaar in Valencia zijn eerste marathon. De voormalige Belgian Lion en (halve) local is een van de 1.535 Belgen op de deelnemerslijst. Van Rossom kent de stad op zijn duimpje. Hij woonde lang in Valencia toen hij er basketbal speelde. "Ik heb er de marathon vaak zien passeren", vertelt Van Rossom. "En mijn broer daagde me een keer uit om die samen te lopen." Nu Van Rossom gestopt is met professioneel basketbal is het zover. Zondag loopt hij in Valencia zijn allereerste marathon. "We hebben als doel om hem in 3 uur en 30 minuten af te leggen, maar ik zal vooral blij zijn als ik finish", lacht hij. "En als het wat te lang begint te duren, ken ik wel een binnenweg", grijnst Van Rossom.

"De marathon moet de regio weer energie geven"

De marathon van Valencia heeft dit jaar aan een zijden draadje gehangen. In de aanloop naar het loopfestijn werd de regio getroffen door zware overstromingen. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven, tientallen personen zijn nog steeds vermist. "Ik had verwacht dat de marathon niet zou doorgaan", zegt Christophe Roosen in Sporza Daily. "Het centrum van de Valencia liep geen schade op, maar we passeren wel op een halve kilometer van een zwaar getroffen gebied." "En een marathon draait ook voor een groot stuk op vrijwilligers. Vrijwilligers die ongetwijfeld ook getroffen zijn door de ramp."

Ik had verwacht dat de marathon niet zou doorgaan. Christophe Roosen