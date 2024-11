WK schaken: Gukesh ontwijkt valstrik van Ding in eerste draw van dit WK

Ding zet meteen statement in openingspartij

Het lijkt erop dat alle voorbeschouwingen na de eerste match op het WK schaken al naar de prullenmand mogen, want wie dacht dat het een walk-over voor uitdager Gukesh zou worden, kwam bedrogen uit.



Dankzij de loting mocht de 18-jarige Indische wonderknaap met de witte stukken beginnen. Hij koos voor de Steinitz-variatie, toepasselijk genoemd naar de allereerste (officiële) wereldkampioen schaken (in 1886).



Ding had een tijdje nodig om zijn draai te vinden, maar toen hij besefte dat de dreiging van Gukesh nooit concreet werd, zette hij een tegenoffensief op. Gukesh liep in de val en stond plots met zijn rug tegen de muur.



Plots liet de altijd onverstoorbare Indiër gaatjes zien in zijn pantser. Zo was hij, ook door de tijdsdruk, zo met zijn benen aan het wiebelen onder de tafel dat zijn stoel er van begon te wippen.



Ook Ding moest naast een gevecht op het bord ook een gevecht tegen de wegtikkende klok voeren. Deze keer was er evenwel geen spoor van de (mentale) gezondheidsproblemen die hem sinds zijn wereldtitel kwelden. Hij hield het hoofd koel en maakte geen enkele fout meer richting de zege.



Zo komt Ding meteen 1-0 voor in de confrontatie met Gukesh. Morgen kan hij met de witte stukken - die een klein voordeel geven - al een nieuwe mokerslag uitdelen.