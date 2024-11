WK schaken: Ding en Gukesh schuwen de risico's, 4e partij eindigt in onafwendbare remise

Gukesh versmacht loper van Ding en maakt achterstand goed

Na 3 matchen op het WK schaken is de balans tussen Ding Liren en Gukesh Dommaraju weer helemaal in evenwicht.



In match 3 kwamen de koninginnen al vrij snel van het bord, wat vaak een voorbode is voor een snelle remise. Maar in de nasleep kon Gukesh een van de lopers van Ding opsluiten.



Ding had enorm veel tijd nodig om het nauwe pad te vinden dat hem uit de problemen kon halen. Daar leek hij ook in te slagen, maar door tijdgebrek was hij vervolgens iets minder accuraat, waardoor Gukesh alsnog de overhand nam.



De Indische uitdager moest nu enkel nog zijn overwicht op het bord omzetten in een overwinning, wat makkelijker scheen dan het was, omdat Ding vocht als een leeuw.



Maar Gukesh liet zich niet verleiden om overhaast te werk te gaan en uiteindelijk verloor Ding niet alleen de krachtmeting op het bord, maar ook tegen de klok. Hij schudde Gukesh de hand en boog teleurgesteld zijn hoofd.



Begrijpelijk, want de wind die Ding door zijn zege in match 1 in de zeilen had, is al meteen weer gaan liggen of is misschien zelfs gedraaid. Vrijdag, na de rustdag, weten we of de mentaal broze Ding deze nederlaag weer te boven kan komen.