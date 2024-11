RSCA Futsal opent Eliteronde in Champions League met nederlaag tegen Sporting, droom van Final 4 al voorbij?

Anderlecht verliest met 1-4 van Sporting

Niet de gedroomde opener van deze Eliteronde. Tegen Sporting, een van de favorieten in de Champions League, verloor RSCA Futsal met 1-4.



De Portugezen werken de wedstrijden af voor eigen publiek in Lissabon en dat gaf hen meteen vleugels. Merlim prikte al na amper 12 seconden. Voor rust was de dubbele voorsprong een feit.



Na de pauze schonk Cainan paars-wit nog even hoop, maar Guilherme en Henrique Rafagnin tekenden het doodsvonnis van Anderlecht.



De Final 4 halen wordt zo bijzonder moeilijk, want enkel de eerste in elke groep stoot door. Woensdag wacht een nieuwe opdracht tegen Braga, dat met 2-4 won van Pilsen.