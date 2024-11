MULTILIVE: Meteen een pareltje! Alvarez krult Atletico op voorsprong, Ook Milan snel op voorsprong

David vs. Goliath

Zelfs in de Champions League bestaan David vs. Goliath-scenario's. Al zijn het in de beginfase toch gewoon de beide topfavorieten die de wet dicteren in hun wedstrijd. Hoewel Slavia Praag met felle druk begon aan de wedstrijd, toont Atletico zich inmiddels baas over de bal. Ook Milan laat de thuisploeg van Bratislava voorlopig nodeloos achter de bal hollen. De Milanese spits Abraham claimde ook al een penalty na een fout op de grote rechthoek, maar de scheidsrechter en de VAR wuifden het incident weg.