Victor Schelstraete klopt Fransman Fabrice Lewis Menayame met knock-out in allereerste profkamp

Bokser Victor Schelstraete heeft zijn allereerste profkamp relatief eenvoudig gewonnen. Voor eigen volk in Gent was onze landgenoot zaterdagavond duidelijk te sterk voor de Fransman Fabrice Lewis Menayame.

Victor Schelstraete was tot nog toe actief als amateur, een boksavontuur dat hem afgelopen zomer wel tot op de Olympische Spelen bracht. Daar charmeerde hij met een 8e plaats.

Nu wil de 28-jarige Belg zijn kans wagen in het profcircuit. En daar heeft hij zijn start alvast niet gemist. Zaterdagavond was hij voor eigen volk in Gent een maatje te groot voor Fabrice Lewis Menayame.

De Fransman moest tegen Schelstraete de weg van de sterkste ondergaan. Onze landgenoot was na 3 rondes klaar met zijn tegenstander, die verloor met knock-out.