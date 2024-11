Boksster Femke Hermans verliest in Amerika haar wereldtitels aan ongeslagen Oshae Jones

Boksster Femke Hermans is in de nacht van vrijdag op zaterdag haar IBF- en IBO-wereldtitel bij de superwelters kwijtgespeeld. In Atlanta verloor ze van de 26-jarige Oshae "Suga" Jones. De Amerikaanse is na 8 gevechten nog steeds ongeslagen.

Femke Hermans stapte afgelopen nacht de ring in voor een belangrijke kamp: tegen de Amerikaanse Oshae Jones moest ze - in het hol van de leeuw - twee wereldtitels verdedigen.

Op voorhand gaf Hermans nog aan dat ze "een supergoeie voorbereiding" achter de rug had, maar uiteindelijk bleek dat niet voldoende om Jones te verslaan.

Twee van de drie Amerikaanse juryleden kenden de overwinning, 96-94 en 97-93, toe aan haar tegenstandster. De 26-jarige Amerikaanse blijft na 8 gevechten zo nog steeds ongeslagen.

Het derde jurylid zag de Belgische boksster wel met 97-93 winnen. Hermans heeft achttien zeges, waarvan zeven met KO, en nu vijf nederlagen op haar palmares.

"Ik wist dat ze het niet zo makkelijk zou krijgen", zei Hermans achteraf. "De score van 97-93 in haar voordeel weerspiegelt op geen enkele manier de realiteit van dit gevecht. Ik hoop dat ze me een revanche gunt."

Jones was achteraf wel vol lof over onze landgenote. "Femke heeft me tot het uiterste gedreven, vooral in de tweede helft van het gevecht. Ik wens haar veel succes in de toekomst. Respect!"