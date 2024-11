Van ongenaakbaar tot soms onherkenbaar: het hobbelige parcours van Max Verstappen richting 4e wereldtitel

zo 24 november 2024 09:17

Leken we na 5 races af te stevenen op een saai kijkstuk, dan werd het F1-seizoen 2024 plotsklaps nog een stevige thriller. Max Verstappen moest zijn tenen uitkuisen om zich voor het 4e jaar op een rij tot wereldkampioen te kronen. Een overzicht van zijn hobbelige parcours.

Interne machtsstrijd

Nog voor de start van het nieuwe F1-seizoen is het al onrustig bij Red Bull. Teambaas Christian Horner (50) wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een teamlid. Een onafhankelijk onderzoek van energiedrankjesconcern Red Bull pleit de Brit net voor de eerste race in Bahrein vrij, maar de rust keert niet terug, zeker niet wanneer een klokkenluider screenshots uit het onderzoek lekt. Jos Verstappen, de vader van wereldkampioen Max, spreekt over "een giftige situatie". "Het team dreigt uit elkaar te vallen. Het kan zo niet doorgaan, het zal ooit ontploffen." De ruzie maakt duidelijk dat er een diepe tweespalt is binnen het team na de dood van oprichter Dietrich Mateschitz. Omdat Chalerm Yoovidha, de Thaise meerderheidsaandeelhouder van Red Bull, Horner de hand boven het hoofd houdt, mag de Brit aanblijven.

Christian Horner en zijn vrouw Geri Halliwell.

Op weg naar saai 2024?

Zo hard het extrasportief rommelt bij Red Bull, zo vlot gaat het evenwel op het circuit. Max Verstappen begint in Bahrein zoals hij 2023 geëindigd is: met een dominante overwinning. Ook in Jeddah toont de Nederlander zich ongenaakbaar, ondanks woelige weken bij Red Bull. In Australië valt Verstappen na amper 4 ronden al uit met remproblemen - zijn eerste opgave sinds 2022 - maar het blijkt een uitzonderlijke slipper. In Japan en China pikt de wereldkampioen de draad weer op, goed voor 4 overwinningen in 5 races. Business as usual?

Upgrade van McLaren

Lando Norris is zijn bijnaam "Lando No Wins" dan alvast moe. In China strandt hij al voor de 8e keer in zijn loopbaan op de ondankbare 2e plek. Al 15 keer stond hij op het podium, maar nooit op het hoogste schavotje. Met een succesvol pakket upgrades komt de McLaren in Miami als herboren aan de start. Met wat meeval met de safetycar kan de Brit eindelijk zijn eerste zege uit zijn carrière boeken en Verstappen naar de 2e plek duwen. Zien we daar spanning?

Hommeles in Oostenrijk

Al snel blijkt dat de zege van Norris geen toevalstreffer is. Verstappen kan in Emilia-Romagna, Canada en Spanje zijn zegeteller wel op 7 zetten, maar steevast zit de McLaren hem op de hielen. Voelt ook Verstappen de druk toenemen? In Oostenrijk koken de potjes een eerste keer over tussen de twee kemphanen. Norris en Verstappen tikken elkaar aan en bekopen het met een lekke band. Dat Verstappen in Groot-Brittannië nog zijn enige podiumplaats in 4 races voor de zomerstop pakt, is dan al een teken aan de wand. Toch lijkt zijn 4e wereldtitel na een zwakke race in Spa-Francorchamps niet meer in gevaar te kunnen komen met een voorsprong van 78 punten op Norris.

Norris voert druk op

Het ontspannen gevoel na de zomerpauze is alvast snel weg bij Verstappen. Een dominante zege van Lando Norris - uitgerekend op vijandig terrein in Zandvoort - zaait twijfel bij Red Bull. "Zo wordt het lastig om kampioen te worden", beseft Horner. Norris heeft plots uitzicht op een wereldtitel, al is het maar een sprankeltje hoop. De Brit knabbelt onder meer met nog een zege in Singapore aan zijn achterstand, maar ziet ook een herboren Ferrari hem kostbare punten afsnoepen. Een nieuwe clash tussen de titelpretendenten is onvermijdelijk. In Texas trekt Norris aan het kortste eind na een discutabele tijdstraf, in Mexico wordt Verstappen op de vingers getikt na een gevecht op en over het randje. Het resultaat: na 10 races zonder zege voor Verstappen is het verschil met Norris 47 punten met nog 4 races te gaan. Likkebaardend droomt de Formule 1 van een herhaling van 2021, met de apotheose in de laatste race van het seizoen.

Regenmagiër

Een scenario dat nog wat realistischer wordt na dramatische kwalificaties in Brazilië voor de wereldkampioen. Op een kletsnat circuit zet Verstappen pas de 12e chrono neer, maar door een motorwissel moet hij nog eens 5 plaatsen achteruit. WK-concurrent Lando Norris lacht dan al in zijn vuistje met de polepositie, maar wie het laatst lacht, lacht het best. In een doldwaze race rukt Verstappen zowaar nog op van de 17e plek naar de overwinning. Een stevige uppercut voor Norris, die met 62 punten achterstand de wereldtitel stilaan mag vergeten.

Viva Las Vegas