Het feest dreigt een ferme anticlimax te krijgen. Thierry Neuville staat op een zucht van de wereldtitel, maar mechanische problemen op dag 2 van de Rally van Japan gooien roet in het eten. Halfweg de dag reageerde Neuville bij onze man ter plaatse. "Het is lastig om te zeggen wat het probleem is", vertelde hij (in het Duits).