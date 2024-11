Na Van den Bergh zijn ook Huybrechts en Vandenbogaerde uitgeschakeld Players Championship Finals

4 Belgen in actie

Ons land is goed vertegenwoordigd in Minehead. Met Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker zijn de twee Belgische smaakmakers van dit seizoen er uiteraard bij. Zijn treffen met Ross Smith en Richard Veenstra twee pittige tegenstanders in de eerste ronde.



Ook Kim Huybrechts, die een moeilijk jaar achter de rug heeft, is erbij. Hij neemt het op tegen man-in-vorm Wessel Nijman, die op de voorbije Grand Slam of Darts waanzinnige gemiddeldes liet optekenen.



De vierde Belg is Mario Vandenbogaerde. Hij kon zich maar op het nippertje plaatsen voor het toernooi. De top 64 van de ProTour-ranking (de ranking van de vloertoernooien doorheen het jaar) plaatst zich, Vandebogaerde is nummer 63 op de ranking. Vandebogaerde neemt het op tegen Masters-winnaar Stephen Bunting.