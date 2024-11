LIVE: Wie ontmoeten de Rode Duivels in de barrages van de Nations League?

Loting om 12 uur

De Rode Duivels moeten na hun 3e plaats in de poulefase van de Nations League aan de bak in de barrages.



Vanaf 12 uur wordt in Nyon geloot. De 4 mogelijke tegenstanders zijn Oekraïne, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.



De dubbele confrontatie wordt in maart gespeeld. De Belgen spelen hun heenmatch op verplaatsing.