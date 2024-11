LIVE: Er wordt geloot voor de kwartfinales van de Nations League

Loting kwartfinales

De groepsfase van de Nations League is achter de rug, tijd voor de knock-outfase. In maart worden de kwartfinales gespeeld.



Rond de middag kennen we de samenstelling na de loting. Groepswinnaars Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk worden uitgeloot tegen Italië, Nederland, Denemarken of Kroatië.