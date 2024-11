Jackpot voor Cercle: spits Kevin Denkey wordt met 16,5 miljoen euro duurste speler ooit in de MLS

do 21 november 2024 15:04

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het ook officieel: Kevin Denkey (23) verlaat Cercle Brugge en trekt naar het Amerikaanse Cincinnati FC. De Vereniging ontvangt een clubrecord van 16,5 miljoen euro voor de Togolese spits. Daarmee is Denkey ook de duurste inkomende transfer ooit in de Noord-Amerikaanse MLS.

Afgelopen zomer wilde het nog niet lukken, maar Kevin Denkey heeft nu dan toch zijn toptransfer beet. De spits van Cercle Brugge trekt voor een bedrag van 16,5 miljoen euro naar het Amerikaanse Cincinnati FC. Denkey heeft zo in een klap twee records beet: de Togolees is de duurste uitgaande transfer ooit voor Cercle Brugge en ook de duurste inkomende transfer ooit in de Noord-Amerikaanse MLS.

Vooral dat laatste is straf. Met zijn 16,5 miljoen euro troeft Denkey onder anderen de Argentijnen Thiago Almada en Gonzalo Martinez (beiden 14,5 miljoen) en onze landgenoot Hugo Cuypers (11 miljoen) af. Ook supersterren als Lionel Messi, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, David Beckham of Wayne Rooney streken al neer in de MLS, maar zij kwamen allen transfervrij over.

Ik voelde dat de club me echt wilde en dat ik het team kan helpen, dus ik had er meteen een goed gevoel bij. Kevin Denkey

Denkey tekent een contract tot 2028, met een optie op een extra seizoen. "Dit is een historische transfer voor onze club en de competitie", klinkt het in Cincinnati. "Kevin is een getalenteerde, jonge spits met een uitzonderlijk karakter." "Deze keuze voelt natuurlijk aan voor mij", zei Denkey. "Ik voelde dat de club me echt wilde en dat ik het team kan helpen, dus ik had er meteen een goed gevoel bij." "Ik zag het project, het stadion, de faciliteiten en ik zei: "Dit is geweldig". Ik wilde een nieuwe stap in mijn carrière zetten en dat kan slagen bij Cincinnati."

Topschutter