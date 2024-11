Als 18-jarig jonkie liet hij de wereld al zien dat hij een blijver was, een jaar later stond het in de sterren én op de trofee van Roland Garros geschreven. Rafael Nadal heeft er een straffe carrière opzitten. Te veel hoogtepunten om te ballen in één video, eigenlijk. Toch deed onze monteur zijn uiterste best. Herbeleef de loopbaan van gravelkoning Rafa.