Roemenië 'viert' perfect rapport en promotie na forfaitzege, maar krijgt straf voor anti-Kosovaarse spreekkoren

Niet de geliefkoosde manier om promotie te vieren in de Nations League. Roemenië kent zijn straf van de UEFA voor de anti-Kosovaarse gezangen van zijn fans afgelopen vrijdag. De Europese voetbalband roept het land uit tot winnaar nadat de Kosovaren van het veld stapten. Zo viert Roemenië de promotie naar de B-divisie, maar krijgt het ook een straf.

Kort voor het einde van de wedstrijd tussen Roemenië en Kosovo stond er nog een brilscore op het bord, maar weerklonk vroegtijdig het eindsignaal.

De spelers van Kosovo hadden genoeg van de gezangen. Een deel van het Roemeense publiek in de Arena Nationala in Boekarest scandeerde "Servië, Servië" en zwaaide met Servische vlaggen, waarop de Kosovaarse spelers het terrein verlieten. Daarna werd beslist de wedstrijd niet meer te hervatten.

Vijf dagen later kent de Roemeense 'gastheer' zijn straf. Het land krijgt dan wel een 3-0-zege in de schoot geworpen, goed voor 18 op 18 in zijn groep. Toch moet het ook een boete betalen van 128.000 euro aan de UEFA. De eerstvolgende thuiswedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Zo viert Roemenië vandaag de promotie naar de B-divisie van de Nations League. Al zal de eerste wedstrijd in de hogere klasse toch een wrang gevoel met zich meebrengen.