Roeiers samen op stage, maar geen roeiriem in de buurt: "Alternatieve trainingen zijn eens leuk"

wo 20 november 2024 15:19

Roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys jagen zwemmer Lucas Henveaux op in een spelletje flag football, een goednieuwe olympische discipline.

Belek ligt toch aan het water? Toch kruipen de Belgische roeiers op de olympische stage in de Turkse badplaats niet in hun roeiboot. "We hebben afgelopen zomer genoeg op het water gezeten."

Ze werken zich in het zweet op de hometrainer, brengen hun tijd door in de gewichtenzaal en spelen "flag football". Het is duidelijk, de Belgische roeiers vervelen zich niet op BOIC-stage in het Turkse Belek. Zelfs als er van roeien geen sprake is. "Een weekje voor de winter is zeker niet erg", zegt Tibo Vyvey. "Zeker na de Olympische Spelen. We hebben afgelopen zomer genoeg op het water gezeten. Eens focussen op kracht kan tof zijn." Ook Tim Brys is blij om eens "alternatieve trainingen te doen", zoals een potje "flag football" tegen de zwemmers. "Al is onze balvaardigheid niet 100 procent", lacht Vyvey. "Het is tof om ervaringen te delen en andere atleten te leren kennen", vult Brys aan. "Een week uit de boot is perfect oké."

Nieuwe bondscoach

Tim Brys kan terugblikken op fantastische Spelen, met een 4e plek in de skiff. "Ik heb al veel mijn emoties de vrije loop laten gaan", zegt hij. "Het was een ongelofelijk toernooi, waar ik heel trots op ben. Een van de beste momenten in mijn carrière." Voor Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe, 9e in de lichte dubbeltwee, "piekt" het nog dat ze net naast een olympisch diploma grepen. "Er zat misschien iets meer in, maar we kijken positief terug", zegt Van Zandweghe. Met Jeroen Neus hebben de roeiers alvast een nieuwe bondscoach om te werken richting de volgende doelen. "Iemand met veel passie en knowhow", getuigt Van Zandweghe. "Hopelijk kan hij ons naar een hoger niveau duwen." "We zijn met het roeien op de goede weg. De beloften hebben een heel getalenteerde groep. Olympiër of belofte, we proberen elkaar naar een hoger niveau te stuwen."

LA 2028?