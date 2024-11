Nadal zwaait tennis uit: "Titels en cijfers? Ik wil herinnerd worden als een kind dat zijn dromen volgde"

Na twee decennia aan de tennistop heeft Rafael Nadal (38) zijn tennisracket opgeborgen. Van een "jongetje uit een klein dorp in Mallorca", zoals hij het zelf omschreef, groeide hij uit tot een 22-voudige grandslamkampioen. "Dit is een emotionele dag."

Nog voor hij een eerste bal had geslagen, welden er al tranen op in de ooghoeken van Rafael Nadal tijdens het Spaanse volkslied. Het besef dat het zijn laatste match uit zijn rijkgevulde carrière kon zijn, drong dan al door.

Dat hij afsloot met een nederlaag tegen de Nederlander Botic van de Zandschulp leek de 38-jarige Spanjaard niet te deren. "Ik verloor mijn eerste match in de Daviscup en nu ook mijn laatste, dus de cirkel is rond", knipoogde hij.

In 2004 zette de 17-jarige Nadal zijn eerste stapjes in het proftennis, 20 jaar later heeft hij 22 grandslamtitels op zijn palmares staan. Toch is dat niet het enige waarvoor hij herinnerd wil worden.