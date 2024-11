Met nieuwe coach wil Nina Sterckx mislukte Spelen achter zich laten: "Extreme keuze pakte minder goed uit"

Na drie nulpogingen zaten de Olympische Spelen in Parijs er al op voor Nina Sterckx. Een teleurstelling, zeker omdat ze er 3,5 maanden had voor moeten zwoegen om 11 kilogram af te vallen.

"Toch ben ik nog altijd trots op mijn beslissing en hoe ik het heb aangepakt", zegt ze. "Ik heb een extreme keuze gemaakt, die niet even goed is afgelopen dan ik had gehoopt. Maar het had evengoed wel goed kunnen aflopen."

"Op een wedstrijd kan er altijd iets mislopen. Je hebt niet altijd alles zelf in de hand. Ik heb er alles uitgehaald."

De 3 maanden vakantie na de Spelen waren welkom. "Zo'n olympische periode is zwaar, dus ik heb even de tijd genomen. De olympische stage in Belek is nu een goede manier voor mij om opnieuw in gang te schieten."