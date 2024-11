Hij stond in een grijze fabriek, maar een gele Corsa veranderde alles: de wondere weg van Thierry Neuville naar de rallytop

za 23 november 2024 11:22

De Oostkantons verafgoden hem. In Wallonië is hij een vedette. Maar in Vlaanderen wordt Thierry Neuville (36) straks pas voorpaginanieuws. Wie is de man die België straks een eerste wereldtitel in het rally kan bezorgen? Portret van een toptalent dat het succes allerminst in de schoot geworpen kreeg.

"Later word ik rallypiloot, of tractorchauffeur." In de vriendenboekjes van zijn klasgenoten wordt ruim 20 jaar geleden al duidelijk dat de dromen van Thierry Neuville op vier wielen zullen verlopen. Geboren in het gehucht Hünningen in de Oostkantons krijgt Neuville via papa Alain al snel het racevirus te pakken. Samen trekken ze geregeld naar het mythische Spa-Francorchamps of het circuit van Hockenheim en de Nürburgring. Maar het liefst bezoeken ze rally's om streekgenoot Bruno Thiry aan te moedigen.

U merkt: naast bloed loopt er ook al snel motorolie door de aderen van Neuville, die als kleuter zelf bewijst over stuurtalent te beschikken. "Op zijn 6e verjaardag had ik Thierry een quad gehuurd voor een weekend", haalt vader Alain herinneringen boven. "Daar merkten we al dat zijn hele leven rond racen zou draaien."

De knalgele Corsa

Een evidentie is dat evenwel niet. Neuville groeit op in een bescheiden milieu dat financieel geen overschot heeft. Vader Thierry is transporteur, moeder werkt bij een fabrikant van medisch materiaal. "Ze hebben me volop gesteund, maar nooit financieel", vertelde Neuville enkele jaren geleden in De Tijd. "Omdat dat niet ging. En ik vond het ook belangrijk om zulke zaken gescheiden te houden. Ik zie in het wereldje genoeg jongens rondlopen van wie de ouders investeren en zich met alles bemoeien."

Thierry vroeg meteen om de aanhangwagen mee te nemen, terwijl ik eerst gewoon even wou gaan kijken. Maar als Thierry iets in zijn hoofd heeft ... Vader Alain Neuville

Alleen begin je in de peperdure autosport dan wel met een flinke achterstand.

Meteen na zijn middelbare studies gaat Neuville aan de slag als technicus in een grijze fabriek. Met zijn verdiende centen gaat de 18-jarige piloot op zoek naar een eerste rallywagen. "Hij had in Duitsland een gele Opel Corsa gevonden", herinnert vader Alain zich. "Thierry vroeg meteen om de aanhangwagen mee te nemen, terwijl ik eerst gewoon even wou gaan kijken. Maar als Thierry iets in zijn hoofd heeft ... We namen die Corsa dus effectief onmiddellijk mee naar huis. Ik sprong financieel een beetje bij, de rest van het bedrag leende Thierry bij de bank."

Neuville in zijn gele Opel Corsa.

In zijn knalgele Corsa rijdt Neuville naar enkele knappe resultaten, maar dé grote doorbraak komt er toch in een andere wagen.



In 2008 wint de Oostkantonner een 'talentenjacht' georganiseerd door Ford. Tijdens de finale laat Neuville 19 concurrenten achter zich. Als beloning mag hij een volledig BK-seizoen afwerken in een Ford Fiesta - een serieuze financiële opluchting. Drie jaar later zou Neuville ook internationaal schitteren. In het IRC, een opwarmklasse voor het WK, wint onze landgenoot op grootse wijze de prestigieuze Tour de Corse - volgens velen de moeilijkste rally van het hele seizoen. Hij wordt meteen ook de jongste winnaar ooit van een IRC-manche. "Op je 22ste drie dagen lang op kop liggen, met zo'n grote inzet, een enorme druk en de moeilijkheden van het terrein ... Dat is heel veelbelovend voor de toekomst", klinkt het bij kenners.

Creatief met podiumbier

Weinigen schrikken dan ook wanneer Neuville in 2012 zijn kans krijgt op het allerhoogste niveau in de WRC. Na een gewenningsseizoen bij Citroën kroont Neuville zich een jaar later meteen tot vice-wereldkampioen bij het Qatar World Rally Team. Om dat laatste stapje naar goud te zetten, trekt de rijder naar het ambitieuze Hyundai dat zijn rentree in de rallysport maakt.



De grote motor achter die overstap is de toenmalige Belgische teammanager Alain Penasse. "Het was een ideale match", blikt Penasse bijna tien jaar later nu terug. "Wij waren een nieuwe constructeur en Thierry een van de grootste talenten in de sport. Samen wilden we voor de titel gaan."

Veel rijders kennen niks van techniek, maar Thierry is bijzonder vindingrijk. Ex-teammanager Alain Penasse

Penasse twijfelt geen seconde dat Neuville daar ook toe in staat is. Want zijn topaanwinst combineert stuurmanskunsten met vakkennis. Terwijl sommige collega's met moeite een band kunnen vervangen, sleutelt Neuville met plezier mee aan zijn bolide.

"Veel rijders kennen niks van techniek, maar Thierry is bijzonder vindingrijk", aldus de ex-teammanager. "Zo herinner ik mij dat Thierry in Mexico eens het bier vanop het podium gebruikte om zijn radiator weer aan de praat te krijgen. Ook grotere problemen loste hij vaak zelf op." Ondanks twee moeizame beginseizoenen komt Neuville met zijn Hyundai steeds akelig dicht bij een wereldtitel. Alleen verpesten dure foutjes op cruciale momenten de droom. Vanaf 2016 eindigt hij in 7 van de 8 seizoenen op het podium, maar nooit op het hoogste plekje. Wordt dit het verhaal van de eeuwige tweede?

Familieman die houdt van feestje

Nu lijkt Neuville dat ondankbare etiket definitief van zich af te schudden. Samen met co-rijder Martijn Wydaeghe domineert hij nagenoeg het volledige seizoen. In Japan kan Neuville de kroon op het jarenlange werk zetten door zich als eerste Belg ooit tot wereldkampioen rally te kronen. Opvallend: niemand die hem dat succes misgunt - een zeldzaamheid in de vaak bikkelharde sportwereld. Maar naast een topcoureur staat Neuville dan ook bovenal bekend als een warme persoonlijkheid. "Voor mij is Thierry een soort mentor", vertelt Guillaume de Mévius - een Belgische rallyrijder die vorig jaar 2e eindigde in Dakar en net als Neuville gesponsord wordt door Red Bull. "Ik weet nog goed dat ik als junior eens een berichtje van hem kreeg na een goed resultaat in de Condroz Rally, terwijl hij toen al een vedette was. Weinigen zouden hem dat nadoen."

Bijna alle piloten waren onbereikbaar omdat ze in het VIP-deel stonden, maar Thierry feestte tussen het gewone publiek en maakte voor iedereen tijd. Guillaume de Mévius

Al onze getuigen onderstrepen ook de familieman in Neuville, die in Vlaanderen eigenlijk nog een grote onbekende is. "Het enige dat zijn liefde voor autosport overstijgt", klinkt het. De Oostkantonner is al enkele jaren samen met topmodel Deborah Ghys, waar hij een dochtertje Camille en zoontje mee mocht verwelkomen. De weinige tijd die Neuville thuis vertoeft, spenderen ze in Monaco.

Neuville met partner Deborah en de kinderen.