LIVE WK rally: Thierry Neuville opent wereldtiteljacht in Japan met 6e plek na ultrakorte openingsproef

Neuville heeft "goed gevoel" na shakedown

Thierry Neuville heeft zijn eerste kilometers gereden in de beslissende slotmanche van het WK rally. In de shakedown in Japan, een "test" die niet voor de punten meetelt, reed Neuville de zesde tijd van alle deelnemers. "Alles werkt naar behoren en het gevoel is goed", reageerde hij tevreden op sociale media.



Niet onbelangrijk: Neuville's WK-concurrent Ott Tänak liet de snelste tijd optekenen in de shakedown. Ook de Est lijkt dus op de afspraak te zijn in Japan.



Deze voormiddag rond 11 uur werken de piloten in Japan hun eerste klassementsrit af.