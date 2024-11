LIVE WK rally: Neuville slaat hard terug na baaldag en doet uitstekende zaak in strijd om wereldtitel

Na gisteren was de vraag van vandaag vooral: hoe zou de wagen van Neuville het doen? Hyundai Motorsport liet zaterdagochtend meteen weten dat die opnieuw volledig in orde was.



Al ondervond Neuville zelf later wel nog een probleempje. "Ik sukkel al de ganse namiddag met een remprobleem, wat de opdracht niet eenvoudiger maakt", legde hij uit.



"Er was ook die stopgezette rit en er zijn wat aanpassingen. We moeten afwachten waar we straks gaan uitkomen."



Voorlopig is dat dus plek 7. En daar zal Neuville zeker niet ontevreden mee zijn.