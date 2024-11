Engelands bedrijvigste doelpuntenmaker en Bayern-speler Harry Kane mocht vandaag een standbeeld van zichzelf onthullen in zijn geboortestad Walthamstow in Londen. Op sociale media klinkt het hoongelach luid. "Het is een ding uit nachtmerries", klinkt het onder meer. Een treffende gelijkenis, of een flinke vertekening van de realiteit? Oordeel vooral zelf.