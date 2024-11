Bart Swings opent Wereldbeker met 12e chrono op de 1.500 meter

Swings 12e op de 1.500 meter

De kop is eraf voor Bart Swings. In Japan heeft hij zijn eerste Wereldbeker-passen van het seizoen gezet.



Swings kwam in actie op de 1.500 meter en eindigde 12e in 1'46"84. Dat was ruim 3 seconden langzamer dan winnaar Jordan Stolz.



Mathias Vosté schaatste op diezelfde afstand in de B-groep en werd 7e in 1'47"34.



Op de 500 meter eindigde Fran Vanhoutte 11e (39"30) en Isabelle van Elst 19e (39"75) in de B-groep. Van Elst nam ook nog deel aan de 1.500 meter (A-groep) en werd 12e in 1'57"93.



Sandrine Tas klokte de 7e tijd (2'00"02) in de B-groep van de 1.500 meter.