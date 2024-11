VIDEO - Thibau Nys valt in slotfase in Hamme en bolt gehavend en besmeurd over de finish

Thibau Nys zal vloeken na de Flandriencross in Hamme. De Europese kampioen verspeelde in de slotronde de mogelijke winst en een eventuele podiumplaats. Meer nog: Nys kwam in de laatste stroken in het veld ook nog eens ten val en bleef een poosje liggen. Op eigen kracht kon hij toch weer op zijn fiets springen en over de finish rijden. Met een grimas en onder de blubber kon hij eigenhandig zijn reservekledij aantrekken, een signaal dat de fysieke schade al bij al meevalt?