Rode Duivels kennen al twee potentiële tegenstanders voor barrageduels in maart

Oostenrijk en Griekenland mochten tot de slotspeeldag dromen van promotie, maar moesten uiteindelijk vrede nemen met een tweede plek in Divisie B van de Nations League.



Daardoor zijn ze in maart twee van de vier potentiële tegenstanders van de Rode Duivels voor de barragewedstrijden. Dinsdag komen daar nog twee anderen bij - virtueel zijn dat momenteel Georgië en Wales.



Vrijdag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot. De duels vinden plaats op 20 en 23 maart, de Duivels spelen sowieso eerst op verplaatsing. De winnaar van de confrontatie blijft in Divisie A, de verliezer in Divisie B.