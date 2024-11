RETRO - De overname van de jeugd: piepjonge Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel na beklijvende slotronde in Hamme 2014

Aan de duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben we al flink wat plezier beleefd. Denk maar aan de Ronde van Vlaanderen of het WK veldrijden in Hoogerheide. 10 jaar geleden openden ze de debatten bij de profs met een fantastische finale in de Flandriencross van Hamme.