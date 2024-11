Mike Tyson knabbelde niet op het oor van Jake Paul, wel op zijn handschoen: "Ik heb een bijtprobleem"

Mike Tyson zal nog lang worden herinnerd voor zijn 3 wereldtitels en 50 zeges, maar ook zijn bokskamp uit 1997 tegen Evander Holyfield staat in het collectieve geheugen gegrift. Tijdens "The Sound and the Fury" werd Tyson gediskwalificeerd omdat hij een stuk van Holyfields oor beet.

Holyfield, die in Texas aanwezig was voor de kamp van zijn voormalige rivaal tegen Jake Paul, kreeg prompt de vraag of Tyson opnieuw zou bijten. "Ik denk het niet", stelde hij.

In een bokskamp die de verwachtingen nooit kon inlossen, was wel te zien hoe Tyson regelmatig op zijn bokshandschoen beet. Had hij een probleem met zijn mondbeschermer?

"Nee, ik heb een bijtprobleem", grapte de 58-jarige veteraan achteraf. Al moest hij tegen Youtube-ster Jake Paul vooral in het stof bijten.