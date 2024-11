Katie Taylor behoudt titel bij superlichtgewichten "op een vuile manier"

Katie Taylor heeft haar wereldtitel bij de superlichtgewichten met succes verdedigd. De Ierse boksster klopte in Texas (VS) Amanda Serrano uit Puerto Rico na een unanieme beslissing van de jury. Al ging Serrano niet akkoord.

Daar was Serrano het niet mee eens. Het ging er fel aan toe, met als resultaat een snee in haar wenkbrauw na een klap van Taylor.

Vannacht bokste Taylor in het voorprogramma van Mike Tyson en Jake Paul . De 38-jarige Ierse won na 10 rondes van Amanda Serrano, de jury riep haar unaniem tot winnares uit.

Katie Taylor is de boksster die twee keer werd uitgedaagd door Delfine Persoon. De eerste keer won ze erg nipt van onze landgenote.

Uitdaagster Amando Serrano met een snee in haar wenkbrauw.

Taylor zei dat boksen soms hard kan zijn, en dat je klaar moet zijn voor die momenten. Ze had Serrano in 2022 al gedomineerd in de lagere categorie.



"Het kan me echt niet schelen wat er gezegd wordt", reageerde Taylor. "Ik heb twee keer tegen haar gekampt en twee keer gewonnen."



Serrano raakte Taylor vaker, maar kon de jury niet overtuigen.