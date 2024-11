Skiër Sam Maes legt de lat hoog na goede seizoensstart: "Top 15 op reuzenslalom is de benchmark"

Na zijn sterke winter van vorig jaar is Sam Maes ook dit seizoen uitstekend van start gegaan. De 26-jarige alpineskiër is opnieuw topfit na heel wat blessureleed in het verleden en wil dit seizoen beter doen dan ooit. "Ik kijk al uit naar het WK, dat wordt een thuismatch."

"Achteraf gezien ben ik dan ook heel tevreden met mijn twaalfde plek, al had ik op het moment zelf het gevoel dat ik in mijn tweede run iets had laten liggen. Er is altijd ruimte voor verbetering."

"Het was voor mij een supergoede start", blikt hij bij Sporza terug. "Ik heb geen ideale voorbereiding gehad, omdat we op trainingskamp in Nieuw-Zeeland, waar ik een maand verbleef, heel slecht weer hadden."

Met een twaalfde plaats in de reuzenslalom van Sölden begon Sam Maes eind oktober uitstekend aan het nieuwe Wereldbekerseizoen in het alpineskiën. Onze 26-jarige landgenoot trok zo de goede lijn van vorig seizoen meteen door.

"Dat is nu de benchmark, maar je moet echt heel regelmatig zijn om daarin terecht te komen. In de slalom mik ik op finales. Als ik die twee doelen kan bereiken, dan zal ik heel tevreden zijn."

"Vorig jaar ambieerde ik de top 25, die toegang geeft tot de finales. Dit jaar is op de reuzenslalom toch de top 15 in het eindklassement het doel", klinkt het ambitieus.

"Het was absoluut mijn beste seizoen ooit", vertelt Maes. "Ik heb voor het eerst Wereldbekerfinales kunnen skiën, wat een groot doel was. Maar natuurlijk wil ik nu nog beter doen."

Vorig seizoen eindigde Maes zes keer in de top 20 van een Wereldbekermanche. In het eindklassement eindigde hij 22e, zijn beste resultaat ooit.

Sam Maes is opgegroeid in skiparadijs Oostenrijk.

Maes komt dit weekend opnieuw in actie op de Wereldbeker slalom in het Finse Levi. "Ik heb er heel veel zin in. Ik heb de laatste twee weken een heel goede voorbereiding gehad in Finland, dus ik voel me er klaar voor."



Stiekem kijkt Maes ook al vooruit naar het WK, dat in februari plaatsvindt in Saalbach. Voor Maes wordt dat een thuismatch, want de Edegemnaar bracht grote delen van zijn jeugd door in het Oostenrijkse skioord.



"Ik ben opgegroeid in Zell am See, en dat gebied is tegenwoordig verbonden met Saalbach. Ik zou bij wijze van spreken naar daar kunnen skiën", lacht Maes.

"Ik heb in het verleden ook al goed gepresteerd in Saalbach en er zullen bovendien ook veel vrienden en familie aanwezig zijn. Dat is natuurlijk spannend, maar ik kijk er enorm naar uit."