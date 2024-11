Puur entertainment of niet? Is Paul vs. Tyson een échte profkamp of een exhibitiegevecht?

Met Jake Paul vs. Mike Tyson vindt komende nacht in Texas een van de meest gehypete en controversiële bokskampen van de afgelopen jaren plaats. Terwijl sommigen het puur entertainment vinden, nemen anderen het gevecht wél serieus. Maar is Paul vs. Tyson een echte profkamp? Wij leggen het uit.

Vannacht staan Jake Paul en Mike Tyson in Arlingon in Texas tegenover elkaar voor een van de meest geanticipeerde bokskampen dit decennium. Netflix kreeg de 2 Amerikanen samen in de ring voor naar verluidt een winnaarspremie van 40 miljoen dollar.

Een 27-jarige YouTuber tegenover een 58-jarige bokslegende, die bovendien niet volgens de officiële regels zullen kampen. Is Paul vs. Tyson dan wel een échte profkamp? Wij leggen het voor u uit.

In het boksen zijn er ruwweg 3 soorten:

Amateurboksen of olympisch boksen is de meest courante vorm van boksen die in clubs en verenigingen wordt beoefend. Boksers dragen er meestal een helm en vechten doorgaans 3 rondes uit van 3 minuten.

In het professioneel boksen wordt er om een prijzenpot gekampt, zonder hoofdbescherming en in een format van 4 tot 12 ronden van 3 minuten. Meestal zitten er verschillende maanden tussen een profkamp, waar er bij amateurboksen soms enkele dagen op een rij wordt gekampt.

Tot slot is er ook nog exhibitieboksen, waar er een grote flexibiliteit is binnen de regels. Het voornaamste doel is entertainment, zo is er vaak ook een script voor een kamp, waarbij de winnaar op voorhand al vastgelegd wordt.