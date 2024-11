Belgische tennisvrouwen staan 2-0 achter tegen China in Billie Jean King Cup

Ook Hanne Vandewinkel kan niet winnen

Na dag 1 van het duel met China staat Belgi ë op een dubbele achterstand. Ook Hanne Vandewinkel (WTA-225) verloor haar wedstrijd.



Xiyu Wang (WTA-102) was in 2 sets te sterk voor de 20-jarige Belgische: 6-3 en 6-2.



Zondag staan nog 3 wedstrijden op het programma in Guangzhou. Als België op het hoogste niveau wil blijven tennissen in de Billie Jean King Cup zullen die matchen allemaal gewonnen moeten worden.