Toptennissers zijn "vermoeid" en "ongemotiveerd" door te drukke kalender, maar ATP-baas zet oogkleppen op

Het rommelt aan de tennistop. Steeds meer topspelers klagen over de overvolle kalender - "ik vraag me af of ik het plezier nog terug zal vinden" - maar ATP-baas Andrea Gaudenzi schuift de zwartepiet door.

"Het schema zou dan ook rond die toernooien moeten draaien. Ik hou van strijden, maar ik ben echt moe. Ik vraag me af of ik dit jaar het plezier nog terug zal vinden. Ik heb dit gevoel al twee jaar, maar nog meer de laatste 3 maanden."

De 4 grandslamtoernooien en 9 Masters 1.000-toernooien zouden volgens de Rus prioriteit moeten krijgen op de kalender. "Want dat zijn de toernooien die bepalen wie in de top 10 hoort", zei Medvedev op de ATP Finals.

4 weken rust, meer is de toptennissers niet gegund na een loodzwaar seizoen. Eind november gaat de vakantie in, maar de Australian Open (12-26 januari 2025) loert dan al om de hoek.

Hij geeft toe dat het tussenseizoen "te kort" is, maar schuift de schuld vooral in de schoenen van de vernieuwde Daviscup. "Vroeger speelden twee teams de finale, nu worden 50 spelers gemobiliseerd", zei Gaudenzi.

De onvrede over de 71 ATP- en 58 WTA-toernooien die in 11 maanden gepropt zitten, heerst al langer.

Nochtans heeft de ATP ook boter op het hoofd, want bijna alle Masters 1.000-toernooien worden nu uitgespreid over twee weken in plaats van één.

Nummer 11 van de wereld Stefanos Tsitsipas uitte er onlangs nog zijn ongenoegen over. "De twee weken durende Masters 1.000-toernooien zijn een sleur geworden", schreef hij op X. "De kwaliteit is absoluut gedaald."

"Spelers hebben niet de herstel- of oefentijd die ze nodig hebben, met constante wedstrijden. Als het doel was om het schema lichter te maken, dan is het verlengen van elke ATP Masters 1000 naar twee weken een stap terug. Soms voelt het alsof ze repareren wat niet kapot was."

Klachten die Gaudenzi niet al te serieus neemt, aangezien onder meer Alcaraz en Medvedev wel de tijd en motivatie vonden om deel te nemen aan het lucratieve demonstratietoernooi Six Kings Slam in Saudi-Arabië. Voor de winnaar lag er 6 miljoen dollar klaar, het dubbele van op sommige grand slams.

"Tennissers zijn vrij om zelf hun rooster te bepalen", besloot Gaudenzi. "Ze kunnen hun eigen schema maken, om nog maar te zwijgen over de exhibitietoernooien die veel geld opleveren."