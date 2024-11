Mountainbike blijft achter zonder bondscoach: "Er is een grote hervorming nodig om internationaal mee te spelen"

Sinds woensdag kennen de grote Belgische wielerdisciplines hun nieuwe bondscoaches. Behalve het mountainbike, waar er nog geen opvolger voor Filip Meirhaeghe werd aangesteld. Een teken aan de wand? "We staan aan het begin van een nieuwe olympiade, er is een nieuw plan nodig."

"We hebben heel veel mensen gesproken voor de rol van offroadbondscoach", lichtte Nathalie Clauwaert, algemeen directeur van de Belgische wielerfederatie, woensdag toe.

Met Serge Pauwels en Angelo De Clercq werden er woensdag nieuwe bondscoaches voorgesteld voor het Belgische wegwielrennen en veldrijden. Met het verlengde verblijf van Tim Carswell en Chris Jacobs is ook het bedje van de baanwielrenners en BMX'ers de komende jaren gespreid.

Omdat elke discipline haar eigen noden en karakter heeft, zijn we afgestapt van het idee van één offroadbondscoach.

"Maar in die gesprekken zijn we erachter gekomen dat elke discipline echt haar eigen noden en karakter heeft. Daarom hebben we de functie terug opgesplitst. Angelo De Clercq krijgt het vertrouwen om zijn goede werk bij de veldrijders verder te zetten."

Maar bij het mountainbike stond er intern kennelijk niemand klaar om de scepter van boegbeeld Meirhaeghe over te nemen, dus blijft de post van MTB-bondscoach voorlopig vacant.