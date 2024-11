Eden Hazard is sneller dan Kylian Mbappé ... in een kart dan toch

Geen oproepingsbrief voor de nationale ploeg, geen probleem voor Kylian Mbappé. De Franse ster ging dan maar karten in Madrid, al werd hij wel geklopt door ex-Rode Duivel Eden Hazard.

Terwijl de Franse internationals zich opmaken voor de match tegen Israël in de Nations League, vertoeft Kylian Mbappé gewoon nog in Madrid. De aanvoerder werd voor de tweede interlandbreak op een rij niet opgeroepen door Didier Deschamps.

Mbappé had dan ook nog wat tijd over om een bezoekje te brengen aan het kartingcircuit van F1-rijder Carlos Sainz. De Franse ster mag dan wel de snelste zijn op het voetbalveld, in een kart moest hij vrede nemen met de 3e plek.

Ex-Rode Duivel Eden Hazard was als voormalig Real-speler ook uitgenodigd en troefde Mbappé af. De overwinning was evenwel voor een van de physical coaches van Real, Sébastien Devillaz.