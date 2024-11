Atletiekcoach Dirk Engelen trekt privésponsor aan om Leuvens project afstandslopen te financieren

do 14 november 2024 13:57

Elitecoach Dirk Engelen is actief op het trainingscentrum in Leuven.

De Vlaamse atletiekwereld staat in rep en roer, dat is ondertussen genoegzaam geweten. Door het nieuwe centralisatiebeleid richting Gent van Atletiek Vlaanderen heerst er onrust in de andere Vlaamse atletiekcentra. In dat kader richt elitecoach Dirk Engelen, actief in Leuven, met de steun van EnergyVision het EnergyVision Talent Team voor jonge afstandslopers op.

"Het privé-initiatief biedt jonge afstandslopers een inspirerende omgeving om hun ambities na te jagen", luidt het in het persbericht.



Engelen is een van de persoonlijke elitecoaches die de nieuwe open brief ondertekenden tegen wat zij noemen het dictatoriale, nieuwe beleid van Atletiek Vlaanderen.



De infomeeting van topsportcoördinator Rutger Smith met de atleten van vorige week kon geen soelaas bieden.



"Het huidige beleid, gericht op een gecentraliseerd model vanuit Gent, lijkt de stem en expertise van elitetrainers te negeren en brengt heel wat atleten in een onaangename situatie", klinkt het in het persbericht.



"Vooral het afstandslopen, de laatste jaren weer duidelijk in de lift, lijkt het kind van de rekening te worden. Met de geplande sluiting van het trainingscentrum in Leuven werden ondertussen alle lopende programma’s rond midden- en lange afstand eenzijdig van tafel geveegd."

