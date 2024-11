AA Gent-speler Noah Fadiga is met succes geopereerd aan zijn hart

AA Gent-speler Noah Fadiga heeft met succes een defibrillator ingeplant gekregen, nadat hij het bewustzijn was verloren wegens hartritmestoornissen. Wanneer de flankspeler weer kan spelen, is onduidelijk.

"Blij om te delen dat de operatie van Noah zeer goed is verlopen!", schrijft de moeder van Fadiga op Instagram. "Alles is goed gegaan en ik ben dankbaar voor de uitstekende zorg en het team om hem heen."

"Heel erg bedankt iedereen voor de steun, lieve berichten en positieve energie. Het heeft echt geholpen."

Fadiga kreeg uit voorzorg een defibrillator ingeplant, nadat hij zondag het bewustzijn was verloren in de match tegen Standard. Aanvankelijk werd gedacht dat een botsing met een tegenstander de oorzaak was, maar bijkomende onderzoeken brachten toch een hartprobleem aan het licht.

Door een ontsteking na een virale infectie had Fadiga littekenweefsel ontwikkeld op zijn hartspier. Dat heeft zondag hartritmestoornissen veroorzaakt. Met een defibrillator zou de carrière van de 24-jarige speler van KAA Gent "niet in gevaar" mogen zijn.