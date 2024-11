"Teleurgestelde" Duivels zoeken naar verklaring voor onherkenbare eerste helft: "We waren te passief"

"Een teleurstelling", noemde Wout Faes de nederlaag de Italië. "Er was een waterkans op kwalificatie en die is nu weg. Jammer, want we wilden winnen."

In de eerste helft waren we misschien iets te passief, maar de Italianen deden veel positiewisseld. Na rust was er meer duidelijkheid en konden we man op man spelen. Daardoor recupereerden we veel meer ballen en stonden we hoger. Jammer genoeg maakten we onze kansen niet af."

"Terugdenkend aan het begin van de match in Italië begonnen we daar te gretig. Dat wilden we nu vermijden. Tijdens de rust is er gezegd dat we niets te verliezen hadden. Nadien hebben we ze meer in moeilijkheden gebracht."

"Nu moeten we gewoon winnen in onze laatste groepsmatch tegen Israël, zodat we de barrages spelen om in A-groep te blijven."