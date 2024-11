Toptalent van Real zet op amper 19-jarige leeftijd punt achter carrière: "6 september 2022 veranderde mijn leven"

Elke scout in het Spaanse jeugdvoetbal had zijn naam in een notitieboekje genoteerd.

Met zijn vista en leiderschap maakte Marc Cucalón al vroeg indruk in de academie van Real Madrid. Vergeleken met Xabi Alonso voorspelden velen hem een grote toekomst bij de Koninklijke. In het seizoen 2022-2023 benoemde trainer Alvaro Arbeloa de middenvelder zelfs tot aanverder van de Juvenil A.



Maar enkele weken later zou het noodlot toeslaan.



In een Youth League-wedstrijd begin september tegen Celtic liep een zware kruisbandblessure op. Normaal ben je na 6 tot 9 maanden weer fit, maar de lijdensweg van Cucalón zou veel langer duren.

Door een bacteriële infectie tijdens de operatie traden er complicaties op die het herstel van de Spanjaard bemoeilijkten. Na meer dan 2 jaar strijden, zien dokters nog altijd weinig vooruitgang bij Cucalón.



Na overleg met familie en vrienden maakte hij daarom de moeilijke beslissing om een punt te zetten achter zijn carrière.

"Ik kwam in de zomer van 2016 aan bij Real Madrid met een rugzak vol dromen. De waarheid is dat mijn leven volledig veranderde op 6 september 2022, toen ik zwaargeblesseerd raakte bij een Youth League-wedstrijd", schrijft Cucalón op Instagram.

"Na verschillende complicaties heeft die blessure me gedwongen de moeilijke beslissing te nemen om afscheid te nemen van voetbal. De afgelopen twee jaar heb ik fysiek en mentaal met al mijn macht geworsteld en alles geprobeerd om weer van deze sport te genieten, maar het is niet mogelijk geweest om ervan te herstellen. Begrijp me niet verkeerd: dit is helemaal geen triest afscheid."