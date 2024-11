Amadou Onana vraagt geduld: "Het verhaal van de generatie van 2018 is ook niet geschreven in 2018"

"Het zijn spelers van topkwaliteit, die veel bijdragen en die we dan ook zullen missen", zei hij. "De coach heeft oplossingen gezocht, ook al was dat niet eenvoudig."

Geen Doku, De Ketelaere en Tielemans, die op de valreep afvielen bij de Rode Duivels . Ook Kevin De Bruyne is er nog altijd niet bij. Geen probleem, volgens de bondscoach, maar Amadou Onana spreekt toch over "een verzwakte groep".

Romelu Lukaku sprak in een podcast over een "attitudeprobleem" bij de nieuwe generatie Duivels. "Dat zijn twee verschillende generaties en twee verschillende mindsets", aldus Onana. "Ik lig er niet wakker van."

De Rode Duivel vroeg wel "meer geduld". "Ik denk dat de relatie met de fans momenteel wat minder is", zei hij. "Maar persoonlijk vind ik dat er wat meer geduld moet zijn."

"Iedereen spreekt altijd over de generatie van 2018, maar hun verhaal is ook niet geschreven in 2018, wel in 2010. Ze hebben tijd gekregen om de Gouden Generatie te worden, zoals jullie ze noemen."

"Nu moeten wij ook tijden krijgen om onze stempel te drukken. Ik vind dat je de jonge generatie nog niet mag vergelijken met de sterren van toen. Er komen veel jongeren bij en dat is goed voor het Belgische voetbal."