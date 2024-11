Sneeuwsport Vlaanderen heeft met Seppe Smits nieuwe coach te pakken: "Kennis en ervaring delen"

Seppe Smits zette in maart van dit jaar een punt achter zijn topsportcarrière. Hij werd 2 keer wereldkampioen in de slopestyle (2011 en 2017) en haalde ook 3 keer het WK-podium in de big air.



Maar vanaf nu zal hij die kennis en ervaring overbrengen naar de jeugd. Smits wordt namelijk coach bij Sneeuwsport Vlaanderen.



"Het snowboarden heeft mij enorm veel mooie herinneringen opgeleverd, zowel tijdens competitie als op andere momenten", laat de 33-jarige Smits weten in een persbericht. "Het heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben."



"Nu is het tijd om mijn focus te shiften en mijn kennis en ervaring te delen met de opkomende generatie snowboarders om hen te helpen hun potentieel te bereiken. Ik kijk ernaar uit om nu als coach deel uit te maken van het team van Sneeuwsport Vlaanderen."



"Met zijn indrukwekkende carrière en rijke ervaring in de internationale snowboardwereld, vormt Seppes kennis en expertise een grote meerwaarde voor het coachingteam", klinkt het bij de federatie. "Zijn passie voor de sport en zijn gedrevenheid om kennis over te dragen, maken hem de ideale persoon om de volgende generatie talenten te inspireren en te begeleiden naar succes."